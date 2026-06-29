Солдаты РФ под Волчанском платят взятки для перевода к кадыровцам - АТЕШ
Киев • УНН
Агенты движения "АТЕШ" сообщили, что военнослужащие-мусульмане 126 полка ВС РФ массово дают взятки командирам, чтобы попасть в подразделения "Ахмат", которые не участвуют в атаках. По словам источника, те, у кого нет денег, гибнут во время "мясных штурмов".
Солдаты ВС РФ под Волчанском платят взятки, чтобы попасть к «кадыровцам». Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ», информирует УНН.
Детали
Отмечается, что агент движения из состава 126 мотострелкового полка 71-й дивизии ВС РФ рассказал, что военнослужащие-мусульмане полка массово скидываются на взятки командирам — чтобы купить себе перевод в подразделения «Ахмат».
Причина известна всем в армии оккупантов: кадыровцы в атаки не ходят. За деньги — тепло, тыл и жизнь. Без денег — мясной штурм и безымянная могила
Указывается, что солдаты, выжившие после волчанских боен, готовы отдать последнее, чтобы не возвращаться на передовую.
Нас отправляют туда, откуда не возвращаются. Командиры продают переводы тем, у кого есть деньги. Остальные умирают
В «АТЕШ» добавляют, что коррумпированное командование делает бизнес на страхе своих солдат: «рядовые — расходный материал, офицеры — посредники в торговле жизнью».
Напомним
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