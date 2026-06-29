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Солдаты РФ под Волчанском платят взятки для перевода к кадыровцам - АТЕШ

Киев • УНН

 • 1374 просмотра

Агенты движения "АТЕШ" сообщили, что военнослужащие-мусульмане 126 полка ВС РФ массово дают взятки командирам, чтобы попасть в подразделения "Ахмат", которые не участвуют в атаках. По словам источника, те, у кого нет денег, гибнут во время "мясных штурмов".

Солдаты РФ под Волчанском платят взятки для перевода к кадыровцам - АТЕШ

Солдаты ВС РФ под Волчанском платят взятки, чтобы попасть к «кадыровцам». Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ», информирует УНН.

Детали

Отмечается, что агент движения из состава 126 мотострелкового полка 71-й дивизии ВС РФ рассказал, что военнослужащие-мусульмане полка массово скидываются на взятки командирам — чтобы купить себе перевод в подразделения «Ахмат».

Причина известна всем в армии оккупантов: кадыровцы в атаки не ходят. За деньги — тепло, тыл и жизнь. Без денег — мясной штурм и безымянная могила

- говорится в статье.

Указывается, что солдаты, выжившие после волчанских боен, готовы отдать последнее, чтобы не возвращаться на передовую.

Нас отправляют туда, откуда не возвращаются. Командиры продают переводы тем, у кого есть деньги. Остальные умирают

- цитируют партизаны источник в полку.

В «АТЕШ» добавляют, что коррумпированное командование делает бизнес на страхе своих солдат: «рядовые — расходный материал, офицеры — посредники в торговле жизнью».

Напомним

Бывший российский военный Александр Лунин, который воевал против Украины, обнародовал видеообращение к Владимиру Путину, в котором заявил, что российская армия может «развернуть свое оружие против Кремля».

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