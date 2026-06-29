Солдаты ВС РФ под Волчанском платят взятки, чтобы попасть к «кадыровцам». Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ», информирует УНН.

Отмечается, что агент движения из состава 126 мотострелкового полка 71-й дивизии ВС РФ рассказал, что военнослужащие-мусульмане полка массово скидываются на взятки командирам — чтобы купить себе перевод в подразделения «Ахмат».

Причина известна всем в армии оккупантов: кадыровцы в атаки не ходят. За деньги — тепло, тыл и жизнь. Без денег — мясной штурм и безымянная могила

Указывается, что солдаты, выжившие после волчанских боен, готовы отдать последнее, чтобы не возвращаться на передовую.

Нас отправляют туда, откуда не возвращаются. Командиры продают переводы тем, у кого есть деньги. Остальные умирают