"Согреем везде, где наши люди" - проект WOG для военных Сил ТрО ВСУ

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Более 500 000 химических грелок передали для военнослужащих ТрО ВСУ сеть АЗК WOG в сотрудничестве с Благотворительным фондом "+380".

Более 500 000 химических грелок передали для военнослужащих ТрО ВСУ сеть АЗК WOG в сотрудничестве с Благотворительным фондом «+380».  

В рамках проекта военные получили два вида химических грелок: комплекты для рук, которую можно положить в перчатки или карман, и комплекты грелок-стелек для обуви. Их рабочая температура - 45-60 °C, которая будет сохраняться и согревать защитников в течение 4-8 часов. 

«Мы понимаем, что переохлаждение и обморожение - крайне коварные враги в зимний период. Эта инициатива только частично о благотворительности, но больше о благодарности и ответственности бизнеса перед нашими защитниками. Мы очень рады, что сейчас нам удалось передать «тепло» еще до наступления зимних морозов», - подчеркнул Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.   

«Химические грелки дают возможность защитникам согреться в морозы, что способствует сохранению их здоровья. Такая поддержка наших боевых подразделений крайне важна. Спасибо за нее WOG и фонду «+380»», - отметил Владимир Палий, начальник логистики - заместитель Командующего Сил ТрО ВСУ.

«Поддержка бизнесом Вооруженных сил Украины с момента введения правового режима военного положения стала одним из факторов существования страны. Сознательный бизнес, продолжая платить налоги, на протяжении более 10 лет активно участвует в благотворительных мероприятиях, направленных на обеспечение Сил обороны.

Мы, благотворительный фонд «+380», благодарны сети АЗК WOG за очередную совместную кооперацию, целью которой является улучшить условия пребывания на фронте во время лютых морозов военнослужащим Сил территориальной обороны Украины, и надеемся, что и в дальнейшем будут большие и системные проекты, направленные на общую Победу», - подчеркнул Александр Пашинин, основатель Благотворительного фонда „+380“. 

Справка

Самонагревающиеся термохимические грелки содержат в своем составе порошок железа, активированный уголь и вещества, которые держат тепло. Они хранятся в плотно закрытом пакете, который нужно открыть непосредственно перед использованием, тогда под воздействием воздуха смесь нагреется, и грелки будут согревать защитников в течение 4-8 часов. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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