Сегодня сборная Украины встретится в Одессе с командой Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В рамках четвертого тура квалификационного этапа к Чемпионату мира-2018 в группе I сборная Украины примет национальную команду Финляндии, сообщает УНН.
Команды встретятся впервые в своей истории. "Желто-голубые" подошли к противостоянию с пятью очками и в ранге третьей команды группы И. У финнов лишь одно набранное очко.
Обслуживать встречу будет португальская бригада рефери во главе с Мануэлем де Соуза.
Добавим, в этой баталии лидер "сине-желтых" Андрей Ярмоленко может продвинуться в погоне за лучшими бомбардирами страны. В активе вингера 28 мячей в 65 играх сборной, в том числе - три гола, забитые в каждом из туров текущего отборочного цикла. Лучше А.Ярмоленко только Андрей Шевченко - 48 голов в 111 играх, Олег Блохин - 42 в 112 и Олег Протасов - 29 в 68 матчах.
Стоит отметить, что сборная Украины не проиграла ни один из последних пяти отборочных матчей (2 выигрыше при 3 ничьих).
Напомним, что поединок Украина - Финляндия начнется в 21:45 на стадионе "Черноморец" в Одессе.
Добавим также, в параллельных встречах группы I Хорватия будет принимать Исландию, а Турция встретится с Косово.