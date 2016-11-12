Сьогодні збірна України зустрінеться в Одесі з командою Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У рамках четвертого туру кваліфікаційного етапу до Чемпіонату світу-2018 у групі І збірна України прийматиме національну команду Фінляндії, повідомляє УНН.
Команди зустрінуться вперше у своїй історії. "Жовто-блакитні" підійшли до протистояння з п’ятьма очками і в ранзі третьої команди групи І. У фінів лише одне набране очко.
Обслуговуватиме зустріч португальська бригада рефері на чолі з Мануелем де Соузою.
Додамо, у цій баталії лідер "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко може просунутися в гонитві за кращими бомбардирами країни. В активі вінгера 28 м'ячів в 65 іграх збірної, в тому числі - три голи, забиті в кожному з турів поточного відбірного циклу. Краще за А.Ярмоленко тільки Андрій Шевченко – 48 голів в 111 іграх, Олег Блохін – 42 в 112 і Олег Протасов – 29 в 68 матчах.
Варто відзначити, що збірна України не програла жоден з останніх п'яти відбіркових матчів (2 виграші при 3 нічиїх).
Нагадаємо, що поєдинок Україна – Фінляндія розпочнеться о 21:45 на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.
Додамо також, у паралельних зустрічах групи І Хорватія прийматиме Ісландію, а Туреччина зустрінеться з Косово.