Сегодня из Авдеевки эвакуированы 30 человек - полиция

"Сегодня эвакуированы 30 человек, из них 16 детей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 13:40 полицейские, которые продолжают работать на месте ночного артудара, обнаруживают новые повреждения домов мирных жителей. В частности, они обнаружены на ул. Соборная (Ленина), 86, 73/50; ул. Независимости (Советская), 22; ул. Дружбы, 65, 69; ул. Степная, 31, 62, 85а; ул. Первомайская, 79 - попадание снаряда; ул. Фестивальная, 22; ул. МПС, 70/4 - повреждена крыша и окна; ул. Мира, 48; ул. Спортивная, 15; ул. Доверия (Петровского), 22; ул. Садовая, 19; ул. Маяковского, 89а; ул. Менделеева, 8/64.

При этом, по данным ГосЧС, по состоянию на 12:00 4 февраля в мобильных пунктах обогрева, с начала их функционирования, обогреты более 9482 человек, из них 4267 пожилых людей и 1300 детей.

По данным ГосЧС, гражданам выдано 627 продуктовых набора. Всего выдано более 4648 продуктовых и промышленных наборов, 1368 кг продуктов питания и 125 кг овощей. Указано, что на 12:00 вывезено 266 человек, из них 42 человек пожилого возраста и 124 детей.

Как отметили спасатели, в 12:00 4 февраля для проведения работ по разминированию и в дальнейшем для ремонта высоковольтных линий, направлены пиротехническое подразделение и бригады ООО "ДТЭК высоковольтные сети". К работам привлечены от ГУ ГосЧС Украины в Донецкой области 2 пиротехнические группы в количестве 7 человек и 3 единиц техники. "По состоянию на 11:00 проведено обследование дороги вблизи Донецкой фильтровальной станции и пиротехническое подразделение ожидает разрешение на проведение работ по обследованию территории, где проходит ЛЭП. Сейчас ремонтно-восстановительные работы проводят сотрудники теплосети на центральной теплотрассе г. Авдеевка и сотрудники РЭС. Также по городу работают 2 пиротехнические группы ГосЧС Украины в количестве 10 человек и 2 единицы техники", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе. ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.

С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.