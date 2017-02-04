Сьогодні з Авдіївки евакуйовано 30 людей - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сьогодні з Авдіївки евакуйовано ще 30 людей, з них - 16 дітей. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Донецькій області, передає УНН.
"Сьогодні евакуйовано 30 людей, з них 16 дітей", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що станом на 13:40 поліцейські, які продовжують працювати на місці нічного артудару, виявляють нові пошкодження будинків мирних жителів. Зокрема, їх виявлено на вул. Соборна (Леніна), 86 , 73/50; вул. Незалежності (Советська), 22; вул. Дружби, 65, 69; вул. Степна, 31, 62, 85а; вул. Першотравнева , 79 – потрапляння снаряду; вул. Фестивальна, 22; вул. МПС, 70/4 – пошкоджено дах та вікна; вул. Мира, 48; вул. Спортивна, 15; вул. Довіри (Петровського), 22; вул. Садова, 19; вул. Маяковського, 89а; вул. Менделєєва, 8/64.
При цьому, за даними ДСНС, станом на 12:00 4 лютого в мобільних пунктах обігріву, з початку їх функціонування, обігріто понад 9482 людей, з них 4267 людей похилого віку та 1300 дітей.
За даними ДСНС, громадянам видано 627 продуктових набори. Всього видано понад 4648 продуктових та промислових наборів, 1368 кг продуктів харчування та 125 кг овочів. Вказано, що на 12:00 вивезено 266 людей, з них 42 людей похилого віку та 124 дітей.
Як зазначили рятувальники, о 12:00 4 лютого для проведення робіт щодо розмінування та у подальшому для ремонту високовольтних ліній, направлені піротехнічний підрозділ та бригади ТОВ "ДТЕК високовольтні мережі". До робіт залучено від ГУ ДСНС України у Донецькій області 2 піротехнічні групи у кількості 7 осіб та 3 одиниць техніки. "Станом на 11:00 проведено обстеження дороги поблизу Донецької фільтрувальної станції та піротехнічний підрозділ очікує дозвіл на проведення робіт з обстеження території де проходить ЛЕП. Наразі, ремонтно-відновлювальні роботи проводять співробітники тепломережі на центральній теплотрасі м. Авдіївка та співробітники РЕМ. Також по місту працюють 2 піротехнічні групи ДСНС України у кількості 10 чоловік та 2 одиниці техніки", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті. ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.
З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.