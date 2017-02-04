Сьогодні з Авдіївки евакуйовано 30 людей - поліція

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 53053 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 130984 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 134486 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 114726 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 127699 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 83122 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 91643 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98090 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89249 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 216538 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1.9м/с
31%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 33549 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 37517 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 15370 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 14957 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 37779 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 134466 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 216528 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 367537 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 302979 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 411475 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 7444 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29282 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26356 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 114715 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31633 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Сьогодні з Авдіївки евакуйовано 30 людей - поліція

Київ • УНН

 • 10073 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сьогодні з Авдіївки евакуйовано ще 30 людей, з них - 16 дітей. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Донецькій області, передає УНН.

Сьогодні з Авдіївки евакуйовано 30 людей - поліція

"Сьогодні евакуйовано 30 людей, з них 16 дітей", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що станом на 13:40 поліцейські, які продовжують працювати на місці нічного артудару, виявляють нові пошкодження будинків мирних жителів. Зокрема, їх виявлено на вул. Соборна (Леніна), 86 , 73/50; вул. Незалежності (Советська), 22; вул. Дружби, 65, 69; вул. Степна, 31, 62, 85а; вул. Першотравнева , 79 – потрапляння снаряду; вул. Фестивальна, 22; вул. МПС, 70/4 – пошкоджено дах та вікна; вул. Мира, 48; вул. Спортивна, 15; вул. Довіри (Петровського), 22; вул. Садова, 19; вул. Маяковського, 89а; вул. Менделєєва, 8/64.

При цьому, за даними ДСНС, станом на 12:00 4 лютого в мобільних пунктах обігріву, з початку їх функціонування, обігріто понад 9482 людей, з них 4267 людей похилого віку та 1300 дітей.

За даними ДСНС, громадянам видано 627 продуктових набори. Всього видано понад 4648 продуктових та промислових наборів, 1368 кг продуктів харчування та 125 кг овочів. Вказано, що на 12:00 вивезено 266 людей, з них 42 людей похилого віку та 124 дітей.

Як зазначили рятувальники, о 12:00 4 лютого для проведення робіт щодо розмінування та у подальшому для ремонту високовольтних ліній, направлені піротехнічний підрозділ та бригади ТОВ "ДТЕК високовольтні мережі". До робіт залучено від ГУ ДСНС України у Донецькій області 2 піротехнічні групи у кількості 7 осіб та 3 одиниць техніки. "Станом на 11:00 проведено обстеження дороги поблизу Донецької фільтрувальної станції та піротехнічний підрозділ очікує дозвіл на проведення робіт з обстеження території де проходить ЛЕП. Наразі, ремонтно-відновлювальні роботи проводять співробітники тепломережі на центральній теплотрасі м. Авдіївка та співробітники РЕМ. Також по місту працюють 2 піротехнічні групи ДСНС України у кількості 10 чоловік та 2 одиниці техніки", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті. ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.

З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,583.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,575.75