Сегодня состоится перезахоронение А.Олеся
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня, 29 января, на Лукьяновском кладбище в Киеве состоится перезахоронение праха украинского писателя Александра Олеся, передает УНН.
"29 января, в День памяти Крут, будет прощание и перезахоронения Александра Олеся. В 12:00 будет панихида во Владимирском соборе под руководством Филарета и примерно, исходя из транспортировки с переездом, в 13:30 на Лукьяновском кладбище будет общественное прощание ", - заявил министр Е.Нищук.
Также отметим, что Президент Украины Петр Порошенко примет участие в траурных мероприятиях по случаю перезахоронения праха украинского писателя Александра Олеся и его жены.
Напомним, 27 января в международный аэропорт "Борисполь" прибыл авиарейс из Праги с прахом украинского писателя Александра Олеся и его жены .
Также напомним, на перезахоронение А.Олеся в Киеве потратят 80 тыс. грн.
Как сообщал УНН, перезахоронение праха А.Олеся состоится в воскресенье на Лукьяновском кладбище.