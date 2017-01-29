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Сегодня состоится перезахоронение А.Олеся

Сегодня состоится перезахоронение А.Олеся

Киев • УНН

 • 14148 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня, 29 января, на Лукьяновском кладбище в Киеве состоится перезахоронение праха украинского писателя Александра Олеся, передает УНН.

"29 января, в День памяти Крут, будет прощание и перезахоронения Александра Олеся. В 12:00 будет панихида во Владимирском соборе под руководством Филарета и примерно, исходя из транспортировки с переездом, в 13:30 на Лукьяновском кладбище будет общественное прощание ", - заявил министр Е.Нищук.

Также отметим, что Президент Украины Петр Порошенко примет участие в траурных мероприятиях по случаю перезахоронения праха украинского писателя Александра Олеся и его жены.

Напомним, 27 января в международный аэропорт "Борисполь" прибыл авиарейс из Праги с прахом украинского писателя Александра Олеся и его жены .

Также напомним, на перезахоронение А.Олеся в Киеве потратят 80 тыс. грн.

Как сообщал УНН, перезахоронение праха А.Олеся состоится в воскресенье на Лукьяновском кладбище.

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