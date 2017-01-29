Сьогодні відбудеться перепоховання О.Олеся
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні, 29 січня, на Лук’янівському кладовищі у Києві відбудеться перепоховання праху українського письменника Олександра Олеся, передає УНН.
"29 січня, в День пам’яті Крут, буде прощання і перепоховання Олександра Олеся. У 12 годині буде панахида у Володимирському соборі під проводом Філарета і приблизно, виходячи із транспортування з переїздом, у 13:30 на Лук’янівському цвинтарі буде громадське прощання”, - заявив міністр Є.Нищук.
Також зазначимо, що Президент України Петро Порошенко візьме участь у жалобних заходах з нагоди перепоховання праху українського письменника Олександра Олеся та його дружини.
Нагадаємо, 27 січня до міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибув авіарейс з Праги з прахом українського письменника Олександра Олеся і його дружини.
Також нагадаємо, на перепоховання О.Олеся у Києві витратять 80 тис. грн.
ЯК повідомляв УНН, перепоховання праху О.Олеся відбудеться у неділю на Лук’янівському кладовищі.