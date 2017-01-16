Сегодня в Украине преимущественно ясно и без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Украине в этот день будет солнечно, лишь на востоке страны снег с дождем и мокрый снег, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На большинстве территории ясно. На востоке страны снег с дождем и мокрый снег, на остальной территории без осадков.
Температура ночью от -11 ° до -1 ° и днем от 0 до -5 ° мороза, ночью в западной Украине -7-11 ° мороза; днем на крайнем юге -1 + 1 °.
Ветер северный 3-8 м / с (в западных областях юго-восточный, 3-8 м / с).