Сьогодні в Україні переважно ясно і без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. В Україні цього дня буде сонячно, лише на Сході країни сніг з дощем та мокрий сніг, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
На більшості території ясно. На Сході країни сніг з дощем та мокрий сніг, на решті території без опадів.
Температура вночі від −11° до −1° та вдень від 0 до −5° морозу, вночі у західній Україні −7-11° морозу; вдень на крайньому півдні −1+1°.
Вітер північний 3-8 м/с (у західних областях південно-східний, 3-8 м/с,).