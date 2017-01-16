Сьогодні в Україні переважно ясно і без опадів

На більшості території ясно. На Сході країни сніг з дощем та мокрий сніг, на решті території без опадів.

Температура вночі від −11° до −1° та вдень від 0 до −5° морозу, вночі у західній Україні −7-11° морозу; вдень на крайньому півдні −1+1°.

Вітер північний 3-8 м/с (у західних областях південно-східний, 3-8 м/с,).