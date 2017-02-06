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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Европарламенте обсудят обострение в Авдеевке

Киев • УНН

 • 5119 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Европарламент решил в понедельник рассмотреть обострение ситуации в Авдеевке на заседании подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Об этом ранее сообщили в пресс-службе представительства Украины при Евросоюзе в Facebook, передает УНН.

Сегодня в Европарламенте обсудят обострение в Авдеевке

"Европарламентом принято решение 6 февраля рассмотреть обострение ситуации в Авдеевке на заседании подкомитета по вопросам безопасности и обороны при участии Вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции И.Климпуш-Цинцадзе", - говорится в сообщении.

Напомним, главы МИД ЕС сегодня обсудят ситуацию в Украине.

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