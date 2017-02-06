Сегодня в Европарламенте обсудят обострение в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Европарламент решил в понедельник рассмотреть обострение ситуации в Авдеевке на заседании подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Об этом ранее сообщили в пресс-службе представительства Украины при Евросоюзе в Facebook, передает УНН.
"Европарламентом принято решение 6 февраля рассмотреть обострение ситуации в Авдеевке на заседании подкомитета по вопросам безопасности и обороны при участии Вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции И.Климпуш-Цинцадзе", - говорится в сообщении.