Сегодня в Европарламенте обсудят обострение в Авдеевке

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Европарламент решил в понедельник рассмотреть обострение ситуации в Авдеевке на заседании подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Об этом ранее сообщили в пресс-службе представительства Украины при Евросоюзе в Facebook, передает УНН.