Сьогодні у Європарламенті обговорять загострення в Авдіївці

"Європарламентом ухвалено рішення 6 лютого розглянути загострення ситуації в Авдіївці на засіданні підкомітету з питань безпеки і оборони за участю Віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції І.Климпуш-Цинцадзе", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голови МЗС ЄС сьогодні обговорять ситуацію в Україні.