Сьогодні у Європарламенті обговорять загострення в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Європарламент вирішив у понеділок розглянути загострення ситуації в Авдіївці на засіданні підкомітету з питань безпеки і оборони. Про це раніше повідомили у прес-службі представництва України при Євросоюзі у Facebook, передає УНН.
"Європарламентом ухвалено рішення 6 лютого розглянути загострення ситуації в Авдіївці на засіданні підкомітету з питань безпеки і оборони за участю Віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції І.Климпуш-Цинцадзе", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, голови МЗС ЄС сьогодні обговорять ситуацію в Україні.