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Сегодня пройдет первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017

Киев • УНН

 • 8057 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 пройдет в Украине в субботу. Об этом сообщили организаторы в Facebook, передает УНН.

Сегодня пройдет первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017

"Евровидение 2017: почти через час начнется первый полуфинал национального отбора на Евровидение", - говорится в сообщении.

Напомним, в первом полуфинале национального отбора выступят "С.К.А.Й.", Роман Веремейчик и группа "LUMIERE", "Monochromea", "Laliko", "Сальто Назад", "MamaRika", "TAYANNA" и Арсен Мирзоян.

На этом этапе будут определены первые финалисты национального песенного конкурса "Евровидение 2017".

Как сообщал УНН, в мае этого года в Киеве состоятся два полуфинала и финал Евровидения. Первый полуфинал состоится 9 мая, а второй - 11 мая, и финал состоится 13 мая. В двух полуфиналах будут соревноваться 37 стран.

Украинские Национальные Новости

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