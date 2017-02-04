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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сьогодні пройде перший півфінал нацвідбору на Євробачення-2017

Київ • УНН

 • 8057 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Перший півфінал національного відбору на Євробачення-2017 пройде в Україні у суботу. Про це повідомили організатори у Facebook, передає УНН.

Сьогодні пройде перший півфінал нацвідбору на Євробачення-2017

"Євробачення 2017: майже за годину розпочнеться перший півфінал національного відбору на Євробачення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у першому півфіналі нацвідбору виступлять “С.К.А.Й”, Роман Веремейчик і гурт " LUMIERE“, “Monochromea”, “Laliko”, “Сальто Назад”, “MamaRika”, “TAYANNA” і Арсен Мірзоян.

На цьому етапі будуть визначені перші фіналісти національного пісенного конкурсу “Євробачення 2017”.

Як повідомляв УНН, цього травня у Києві відбудуться два півфінали та фінал Євробачення. Перший півфінал відбудеться 9 травня, а другий – 11 травня, та фінал відбудеться 13 травня. У двох півфіналах змагатимуться 37 країн.

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