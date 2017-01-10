СММ ОБСЕ: 7 января в Ясиноватой прозвучало почти 80 выстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Члены патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 7 января, в подконтрольном "ДНР" городе Ясиноватая слышали почти 80 выстрелов и один взрыв неопределенного происхождения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"Находясь 7 января в подконтрольном " ДНР " г. Ясиноватая (16 км северо-восточнее Донецка), команда Миссии слышала взрыв неопределенного происхождения и три выстрела из стрелкового оружия за 3-5 км западно-юго-запад. Позже, с позиции примерно на 1,5 км западнее, наблюдатели слышали 74 выстрела и две очереди из стрелкового оружия ", - говорится в отчете.
Также отмечается, что в подконтрольном правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) 7 января СММ слышала два взрыва неопределенного происхождения за 2-3 км к юго-востоку
Напомним, в зоне АТО в подконтрольном правительству селе Екатериновка 7 января члены патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в течение почти 20 минут слышали больше ста артиллерийских или минометных взрывов и очереди из пулемета .