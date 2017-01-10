СММ ОБСЄ: 7 січня в Ясинуватій пролунало майже 80 пострілів

“Перебуваючи 7 січня в підконтрольному "ДНР“ м. Ясинувата (16 км на північний схід від Донецька), команда Місії чула вибух невизначеного походження і три постріли зі стрілецької зброї за 3–5 км на західно-південний захід. Пізніше, із позиції приблизно на 1,5 км західніше, спостерігачі чули 74 постріли та дві черги зі стрілецької зброї”, — йдеться у звіті.

Також зазначається, що у підконтрольному урядові м. Авдіївка (17 км на північ від Донецька) 7 січня СММ чула два вибухи невизначеного походження за 2–3 км на південний схід

Нагадаємо, у зоні АТО у підконтрольному урядові селі Катеринівка 7 січня члени патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ упродовж майже 20 хвилин чули більше ста артилерійських чи мінометних вибухів та черги з кулемета.