Службой ГСЧС за минувшие сутки спасено 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 381 выезд, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В результате принятых мер спасено 14 человек, 65 зданий и шесть единиц автотракторной техники.