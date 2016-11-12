Словацкая сторона ограничила движение в сторону Украины возле КПП "Ужгород" из-за акции протеста "пересечников"

"Мы проинформировали словацких коллег о ситуации, которая сложилась на границе с нашей стороны. Поэтому пограничники сопредельной стороны приняли решение временно не пропускать в нашу сторону легковые авто. Зато продолжает беспрепятственно функционировать грузовой терминал, курсируют рейсовые автобусы. Замечу, что с активистами достигнуто понимание относительно пропуска со стороны Украины автомобилей с пожилыми людьми, беременными, пассажиров с детьми и т.д.", - отметил Сергей Билявец.

Напомним, на Закарпатье в рамках акции протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией был заблокирован подъезд к пункту пропуска "Солотвино" на украинско-румынской границе, а также пункт пропуска "Ужгород", что на границе со Словакией.