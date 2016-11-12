Словацька сторона обмежила рух у бік України біля КПП “Ужгород” через акцію протесту “пересічників”
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Прикордонна служба Словаччини обмежила в′їзд на територію України через пункт пропуску “Ужгород—Вишнє Нємецьке” через акцію протесту власників авто з іноземною реєстрацією, які перекрили під′їзд до КПП “Ужгород”. Про це кореспонденту УНН розповів начальник Чопського прикордонного загону Сергій Білявець.
“Ми поінформували словацьких колег про ситуацію, яка склалася на кордоні з нашого боку. Тому прикордонники суміжної сторони ухвалили рішення тимчасово не пропускати у наш бік легкові авто. Натомість продовжує безперешкодно функціонувати вантажний термінал, курсують рейсові автобуси. Зауважу, що з активістами досягнуто порозуміння щодо пропуску з боку України автомобілів з літніми людьми, вагітними, пасажирів з дітьми тощо”, — зазначив Сергій Білявець.
Нагадаємо, на Закарпатті у рамках акції протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією було заблоковано під′їзд до пункту пропуску “Солотвино” на українсько-румунському кордоні, а також пункту пропуску “Ужгород”, що на кордоні зі Словаччиною.