Словами не описать: Агит Кабаель — о статусе чемпиона мира по версии WBC после отказа Усика от поясов

Немецкий боксер Агит Кабаел впечатлен тем, что стал чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе. Об этом он написал в Instagram, сообщает УНН.

Детали

Как известно, Кабаел стал полноценным обладателем этого титула после того, как украинец Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов.

Невероятно. Отныне я чемпион мира WBC в супертяжелом весе. Первый курдский чемпион мира в супертяжелом весе в истории и первый немецкий чемпион мира в супертяжелом весе за почти 100 лет. Словами невозможно описать то, что я сейчас чувствую - признался Кабаел.

Он поблагодарил "каждого из вас за вашу поддержку на протяжении этого путешествия".

"Это достижение принадлежит всем нам. Я сделаю все возможное, чтобы долго удерживать этот пояс и добавить еще больше титулов в свою коллекцию", - резюмировал немецкий боксер.

Напомним

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик принял решение освободить все свои чемпионские пояса в супертяжелой весовой категории.

Ничего, кроме уважения к этой невероятной карьере — Кабаел отреагировал на решение Усика освободить все чемпионские пояса