Ничего, кроме уважения к этой невероятной карьере — Кабаел отреагировал на решение Усика освободить все чемпионские пояса

Немецкий боксер, временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел, который должен был драться с Александром Усиком за пояс WBC, отреагировал на решение украинца отказаться от всех своих чемпионских поясов. Немец отметил, что карьера Усика невероятна. Об этом он написал в Instagram, передает УНН.

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"Ничего, кроме уважения к этой невероятной карьере", - написал Кабаел в stories.

Он добавил, что настоящего чемпиона определяют его поступки как на ринге, так и вне его.

"Усик выиграл все, что можно было выиграть, сражаясь с лучшими из лучших и раз за разом доказывая свое величие. Отдав чемпионские пояса, он еще раз продемонстрировал свой класс. Он не сдерживает развитие весовой категории - он дает шанс следующему поколению. Конечно, я мечтал когда-нибудь выйти с ним на ринг, но я чувствую только уважение ко всему, чего он достиг. Желаю ему и его семье всего наилучшего. Надеюсь, я буду рядом во время твоего последнего боя и буду иметь возможность отдать дань уважения твоей выдающейся карьере. С сегодняшнего дня я прекращаю "pushing the horses". Потому что одно можно сказать наверняка: я готов принять эстафету", - добавил Кабаел.

Дополнение

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик принял решение освободить все свои чемпионские пояса в супертяжелой весовой категории. Однако, по словам боксера, он не уходит из спорта.

Усик одержал победу над нидерландцем Рико Верхувеном в поединке, который состоялся 24 мая в Египте. Бой завершился досрочно в конце 11 раунда.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что действующий чемпион организации в супертяжелом весе Александр Усик обязан провести защиту титула против Агита Кабаела, иначе рискует остаться без пояса.

Ранее Кабаел в соцсетях уже вызывал Усика на бой.

Пока Кабаел готовится к возможному будущему поединку, Усик проводит время играя в компьютерные игры.

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел снова вызвал на бой обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика. В Instagram боксер выложил видео с конем на ринге и призвал "pushing the horses".