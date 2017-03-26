Следователи и оперативники харьковской полиции отправились в Балаклею

“Перед 35 следователями и 30 оперативниками стоит задача должным образом зафиксировать все повреждения в городе Балаклея и прилегающих поселках, которые попали в радиуса обстрела, собрать необходимые материалы, изъять доказательства для проведения объективного расследования причин возникновения чрезвычайной ситуации на базе вооружения”, — говорится в сообщении.

Также правоохранители должны определить степень нанесенных населению убытков, чтобы люди как можно скорее получили материальные компенсации от государства. Для ускорения процесса фиксации будут привлечены группы реагирования патрульной полиции.

В Балаклее на территории военного арсенала остались два основных очага тления, еще кое-где взрываются боеприпасы.

По данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов .

Напомним, по факту ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыто производство по статье “диверсия” .

Военная прокуратура рассматривает также версию служебной халатности по ЧС в Харьковской области.