Следователи и оперативники харьковской полиции отправились в Балаклею
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Из Харькова в Балаклею, где произошел пожар на складе с боеприпасами, отправились следователи и оперативники полиции с целью фиксирования повреждений и изъятия доказательств для расследования. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Харьковской области, передает УНН.
“Перед 35 следователями и 30 оперативниками стоит задача должным образом зафиксировать все повреждения в городе Балаклея и прилегающих поселках, которые попали в радиуса обстрела, собрать необходимые материалы, изъять доказательства для проведения объективного расследования причин возникновения чрезвычайной ситуации на базе вооружения”, — говорится в сообщении.
Также правоохранители должны определить степень нанесенных населению убытков, чтобы люди как можно скорее получили материальные компенсации от государства. Для ускорения процесса фиксации будут привлечены группы реагирования патрульной полиции.
В Балаклее на территории военного арсенала остались два основных очага тления, еще кое-где взрываются боеприпасы.
По данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов .
Напомним, по факту ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыто производство по статье “диверсия” .
Военная прокуратура рассматривает также версию служебной халатности по ЧС в Харьковской области.