Слідчі і оперативники харківської поліції вирушили до Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. З Харкова до Балаклії, де сталася пожежа на складі з боєприпасами, вирушили слідчі і оперативники поліції з метою фіксування пошкоджень та вилучення доказів для розслідування. Про це повідомляє прес-служба управління поліції Харківської області, передає УНН.
“Перед 35 слідчими та 30 оперативниками стоїть завдання належним чином зафіксувати усі пошкодження в місті Балаклія та прилеглих селищах, які потрапили до радіусу обстрілу, зібрати необхідні матеріали, вилучити докази для проведення об’єктивного розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації на базі озброєння”, — йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці мають визначити ступінь нанесених населенню збитків, щоб люди якомога швидше отримали матеріальні компенсації від держави. Для прискорення процесу фіксації будуть залучені групи реагування патрульної поліції.
У Балаклії на території військового арсеналу залишилися два основних вогнища тління, ще подекуди вибухають боєприпаси.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Нагадаємо, за фактом НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито провадження за статтею “диверсія”.
Військова прокуратура розглядає також версію службової недбалості щодо НС на Харківщині.