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Слідчі і оперативники харківської поліції вирушили до Балаклії

Слідчі і оперативники харківської поліції вирушили до Балаклії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. З Харкова до Балаклії, де сталася пожежа на складі з боєприпасами, вирушили слідчі і оперативники поліції з метою фіксування пошкоджень та вилучення доказів для розслідування. Про це повідомляє прес-служба управління поліції Харківської області, передає УНН.

“Перед 35 слідчими та 30 оперативниками стоїть завдання належним чином зафіксувати усі пошкодження в місті Балаклія та прилеглих селищах, які потрапили до радіусу обстрілу, зібрати необхідні матеріали, вилучити докази для проведення об’єктивного розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації на базі озброєння”, — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці мають визначити ступінь нанесених населенню збитків, щоб люди якомога швидше отримали матеріальні компенсації від держави. Для прискорення процесу фіксації будуть залучені групи реагування патрульної поліції.

У Балаклії на території військового арсеналу залишилися два основних вогнища тління, ще подекуди вибухають боєприпаси.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Нагадаємо, за фактом НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито провадження за статтею “диверсія”.

Військова прокуратура розглядає також версію службової недбалості щодо НС на Харківщині.

Українські Національні Новини

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