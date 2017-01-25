Тайник с взрывчаткой обнаружили на территории фермерского хозяйства в зоне АТО

Правоохранители изъяли из тайника, который обнаружили в селе Ветрогон, тротиловые шашки общим весом почти восемь килограммов, пять гранатометов РПГ-26 и РПГ-18 и три снаряда калибра 30 мм.

Задокументированные материалы сотрудники СБУ передали в соответствующие инстанции Национальной полиции для возбуждения производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.