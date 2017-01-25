Схованку з вибухівкою виявили на території фермерського господарства в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Схованку з великою кількістю вибухівки та боєприпасів виявили у районі проведення антитерористичної операції на території фермерського господарства. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці вилучили зі схованки, яка виявили у селі Вітрогон, тротилові шашки загальною вагою майже вісім кілограмів, п’ять гранатометів РПГ-26 і РПГ-18 та три снаряди калібру 30 мм.
Задокументовані матеріали співробітники СБУ передали до відповідних інстанцій Національної поліції для порушення провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.