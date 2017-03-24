Скандинавский городок приглашает на "Дни Финляндии"

Организатором мероприятия выступила команда застройщика жилого комплекса "Scandia", которая намерена развеять стереотип о том, что Финляндия - это только заснеженные просторы.

"Что для нас Финляндия? Холод, Лапландия, постоянные метели, олени и Санта-Клаус? А может быть, хоккей? Возможно, но это только малая часть того, что может предложить эта северная страна. Финляндия - это еще и лучшее образование в мире, свежий и чистый воздух, волшебное северное сияние, отличная еда и непохожая ни на что речь. И теплые и душевные, несмотря на холодный климат, финны, о жизни которых мы посмотрим кино.

Сауну не обещаем, но теплую атмосферу - гарантируем.

1 и 2 апреля с 10:00 до 18:00 в Scandia пройдут Дни Финляндии! Готовимся к Пасхе, как настоящие финны, и отходим от стереотипа о том, что Финляндия - это только снежные просторы, где живет Санта-Клаус.

Среди главных занятий:

- лекция "Путешествие в Финляндию: что знать и принимать";

- "акварельный" мастер-класс для детей "Северное сияние";

- истинно финский фильм "В парилке жизни".

А кроме путешествий и кинопросмотра, будет много финской вкусностей, игры для детей и атмосфера весенней Финляндии. Присоединяйтесь, выходные в скандинавском стиле это всегда здорово!

Ждем Вас в отделе продаж скандинавского города "Scandia" по адресу: г. Бровары, ул. Богунская. Участие бесплатное. Регистрация обязательна . Страница события на Facebook ", - сообщили в ЖК" Scandia ".

Напомним, в прошлом месяце команда ЖК "Scandia" проводила "Дни Норвегии", фотоотчет .