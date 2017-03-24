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Скандинавське містечко запрошує на “Дні Фінляндії”

Скандинавське містечко запрошує на “Дні Фінляндії”

Київ • УНН

 • 9472 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. 1 та 2 квітня в Броварах відзначатимуть “Дні Фінляндії”, повідомляє УНН.

Організатором заходу виступила команда забудовника житлового комплексу “Scandia”, яка має намір розвіяти стереотип про те, що Фінляндія — це лише засніжені простори.

“Що для нас Фінляндія? Холод, Лапландія, постійні хуртовини, олені і Санта-Клаус? А може бути, хокей? Можливо, але це тільки мала частина того, що може запропонувати ця північна країна. Фінляндія — це ще й краща освіта в світі, свіже і хрустке повітря, чарівне північне сяйво, відмінна їжа і несхожа ні на що мова. І теплі і душевні, незважаючи на холодний клімат, фіни, про життя яких ми подивимося кіно.

Сауну не обіцяємо, але теплу атмосферу — гарантуємо.

1 і 2 квітня з 10:00 до 18:00 в Scandia пройдуть Дні Фінляндії! Готуємося до Великодня, як справжні фіни, і відходимо від стереотипу про те, що Фінляндія — це тільки снігові простори, де живе Санта-Клаус.

Серед головних занять:

— лекція "Подорож до Фінляндії: що знати і що брати";

— "акварельний" майстер-клас для дітей "Північне сяйво";

— істинно фінський фільм "У парильні життя".

А крім подорожей і кіноперегляду, буде багато фінської смакоти, ігри для дітей і атмосфера весняної Фінляндії. Приєднуйтесь, вихідні в скандинавському стилі це завжди здорово!

Чекаємо Вас у Відділі продажів скандинавського містечка „Scandia“ за адресою: м Бровари, вул. Богунська. Участь безкоштовна. Реєстрація обов’язкова. Сторінка події на Facebook”, — повідомили в ЖК “Scandia”.

Нагадаємо, у минулому місяці команда ЖК “Scandia” проводила “Дні Норвегії”, фотозвіт.

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