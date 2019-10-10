Ситуация возле места проведения пресс-марафона Зеленского спокойная
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Киеве, по состоянию на 17.30, у здания Kyiv Food Market, где проходит пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского, ситуация спокойная, задержанных нет. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Пока у нас нет информации о каких-то нарушениях", - прокомментировали в полиции.
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Напомним, возле здания Kyiv Food Market, где начался пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского, около 20 человек устроили митинг с "дымовухами".