Ситуація біля місця проведення прес-марафону Зеленського спокійна
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Києві, станом на 17.30, біля будівлі Kyiv Food Market, де проходить прес-марафон Президента України Володимира Зеленського, ситуація спокійна, затриманих немає. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
“Поки що у нас немає інформації про якісь порушення”, - прокоментували у поліції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Психолог оцінила здатність Зеленського витримати багатогодинний прес-марафон
Нагадаємо, біля будівлі Kyiv Food Market, де розпочався прес-марафон Президента України Володимира Зеленського, близько 20 осіб влаштували мітинг з “димовухами”.