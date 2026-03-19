Сырский заявил о росте активности врага и планах рф на 409 тысяч солдат
Киев • УНН
Оккупанты активизировались на фронте из-за улучшения погоды и планируют рекрутинг в 2026 году. Главком приказал срочно усилить фортификации и защиту.
На фронте с улучшением погодных условий наблюдается рост активности противника, сообщил в четверг Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях, пишет УНН.
В 2026 году россия планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных. Это означает одно - враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины. С улучшением погодных условий видим рост активности противника на фронте
Главком на этом фоне сообщил о проведенном оперативном совещании по состоянию инженерного оборудования оборонительных рубежей. "Среди ключевых задач - усиление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне", - отметил Сырский.
Он заслушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы и глав областных военных администраций. "Есть проблемные вопросы - определили конкретные решения и сроки их выполнения. От качества и скорости этой работы зависит не только устойчивость обороны, но и жизнь наших воинов", - отметил Главком.
