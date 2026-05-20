Сырский принял участие в заседании Совета Украина-НАТО: главные тезисы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании Совета Украина–НАТО на уровне главнокомандующих вооруженными силами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Сырского в Telegram.

В ходе встречи Сырский проинформировал партнеров об актуальной оперативной обстановке на фронте, потребностях Сил обороны Украины и ключевых приоритетах в укреплении способностей украинских войск.

Также Сырский подчеркнул, что тактика активной обороны позволяет изматывать противника, восстанавливать позиции и наносить врагу максимальные потери.

Ежедневно российская армия теряет как минимум тысячу военнослужащих убитыми и ранеными. С начала 2026 года общие потери противника уже превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные