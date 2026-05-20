Сырский принял участие в заседании Совета Украина-НАТО: главные тезисы
Киев • УНН
Сырский в Брюсселе проинформировал НАТО о ситуации на фронте и потребностях ВСУ. С начала 2024 года потери врага превысили 141,5 тысячи человек.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании Совета Украина–НАТО на уровне главнокомандующих вооруженными силами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Сырского в Telegram.
Детали
В ходе встречи Сырский проинформировал партнеров об актуальной оперативной обстановке на фронте, потребностях Сил обороны Украины и ключевых приоритетах в укреплении способностей украинских войск.
Также Сырский подчеркнул, что тактика активной обороны позволяет изматывать противника, восстанавливать позиции и наносить врагу максимальные потери.
Ежедневно российская армия теряет как минимум тысячу военнослужащих убитыми и ранеными. С начала 2026 года общие потери противника уже превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные
Сырский отметил: важную роль в этом играют подразделения Сил беспилотных систем ВСУ. Уже пятый месяц подряд только благодаря их работе россия теряет больше личного состава, чем способна мобилизовать.
Украина существенно нарастила количество ударов в глубоком тылу противника благодаря быстрому развертыванию беспилотников типа Middle Strike. Имеем и определенные успехи в подавлении российской противовоздушной обороны на ближних дистанциях, что позволяет все эффективнее поражать логистические узлы, нефтеперерабатывающие предприятия и объекты оборонно-промышленного комплекса рф
Также он поблагодарил союзников за поддержку Украины и пригласил Военный комитет НАТО совершить визит в Украину.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Силах обороны Украины есть возможность организовать три смены военнослужащих, чтобы проводить постоянные ротации через каждые два месяца.