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Сирийская армия и союзники захватили район западного Алеппо

Сирийская армия и союзники захватили район западного Алеппо

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сирийская армия захватила район Дахият аль-Ассада в западном Алеппо в субботу, сведя на нет успехи, достигнутые повстанцами за две недели в их контратаке относительно удерживаемых правительством районов. Об этом сообщили военные наблюдатели и повстанческие чиновники, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что армия и ее союзники достигли прогресса на западной окраине разделенного города на этой неделе, что является препятствием для наступления повстанцев для того, чтобы прорвать блокаду удерживаемых повстанцами районов.

Сирийские правительственные войска взяли под контроль село Миниан и прилегающие позиции, которые были захвачены повстанцами в прошлом месяце, говорится в сообщении обсерватории.

Представитель повстанцев Закария Малахифджи подтвердил успехи сирийской армии. "Мы надеемся, в ближайшие дни будут изменения", - добавил он.

Город на протяжении многих лет разделен между правительством на западе и повстанцами на востоке.

На этой неделе армия также захватила квартал 1070 и прилегающие холмы на юго-западе Алеппо.

Россия утверждает, что ее военно-воздушные силы соблюдают запрет на воздушные удары по повстанцам в восточном Алеппо с 18 октября. Ранее наблюдатели и работники спасательных служб в восточной части Алеппо рассказали о тяжелых воздушных ударах, в результате которых погибли по меньшей мере 450 человек и были повреждены больницы и другие гражданские объекты.

По данным наблюдателей, в результате обстрелов повстанцев контролируемого правительством западного Алеппо погибли 92 человека, в том числе 29 детей в течение двух недель наступления.

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