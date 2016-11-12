Сирійська армія і союзники захопили район західного Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сирійська армія захопила район Дахіят аль-Ассада у західному Алеппо в суботу, звівши на нівець успіхи, досягнуті повстанцями за два тижні в їх контратаці щодо утримуваних урядом районів. Про це повідомили військові спостерігачі і повстанські чиновники, передає УНН з посиланням на Reuters.
Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що армія і її союзники досягли прогресу на західній околиці розділеного міста цього тижня, що є перепоною для наступу повстанців для того, щоб прорвати блокаду утримуваних повстанцями районів.
Сирійські урядові війська взяли під контроль село Мініан і прилеглі позиції, які були захоплені повстанцями минулого місяця, йдеться в повідомленні обсерваторії.
Представник повстанців Закарія Малахіфджі підтвердив успіхи сирійської армії. "Ми сподіваємося, в найближчі дні будуть зміни", - додав він.
Місто протягом багатьох років поділене між урядом на заході і повстанцями на сході.
Цього тижня армія також захопила квартал 1070 і прилеглі пагорби на південному заході Алеппо.
Росія стверджує, що її військово-повітряні сили дотримується заборони на повітряні удари по повстанцях у східному Алеппо з 18 жовтня. Раніше спостерігачі і працівники рятувальних служб в східній частині Алеппо розповіли про важкі повітряні удари, внаслідок яких загинули щонайменше 450 осіб і було пошкоджено лікарні та інші цивільні об'єкти.
За даними спостерігачів, у результаті обстрілів повстанців контрольованого урядом західного Алеппо загинули 92 людини, в тому числі 29 дітей протягом двох тижнів наступу.