Синоптики спрогнозировали ухудшение погодных условий на Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Синоптики спрогнозировали сложные погодные условия на акватории Черного моря 30 декабря, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"30 декабря на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-30 м/с, высота волн 40-50 дм; на Азовском море порывы ветра 19-24 м/с, высота волн 15-25 дм", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 30 декабря на Азовском море ожидается усиление юго-западного ветра 19-24 м/с.