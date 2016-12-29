Синоптики спрогнозували погіршення погодних умов на Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Синоптики спрогнозували складні погодні умови на акваторії Чорного моря 30 грудня, передає УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
“30 грудня на акваторії Чорного моря очікується посилення північного вітру 25-30 м/с, висота хвиль 40-50 дм; на Азовському морі пориви вітру 19-24 м/с, висота хвиль 15-25 дм”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 30 грудня на Азовському морі очікується посилення південно-західного вітру 19-24 м/с.