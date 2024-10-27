Синоптики предупреждают: за неделю в Украине резко похолодает до минусовой температуры
Киев • УНН
Наталка Диденко прогнозирует последнюю теплую неделю с температурой до +17 градусов. Со 2-3 ноября ожидается резкое похолодание с ночными морозами, а 4-5 ноября возможен снег.
Уже на следующих выходных погода в Украине резко изменится и уже через неделю начнутся морозы, заявила в воскресенье синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
Как указала Диденко, 2-3 ноября ожидается похолодание, ночью до небольшого мороза, днем в субботу не выше +4+10 градусов, а в воскресенье, 3-го ноября, в дневные часы не выше +1+6 градусов.
«Поэтому остаточное октябрьское тепло используйте в полной мере», - подчеркнула синоптик.
По ее словам, понедельник в Украине будет прекрасно теплым. 28-го октября ожидается в течение дня +12+17 градусов.
По центральной части, а вечером по западу будут небольшие дожди, однако все же пока что будет преобладать в Украине погода без существенных осадков.
В Киеве день в понедельник, похоже, будет самым теплым с перспективы вплоть до апреля, как минимум. Разве что какой-то рекорд произойдет зимой)) Потому что завтра в столице предполагается до +17 градусов!
Она указала, что в следующие выходные в Украине - резкое похолодание, по ее данным 4-5 ноября «может и снегом засыпать».