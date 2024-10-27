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Синоптики попереджають: за тиждень в Україні різко похолодає до мінусової температури

Київ • УНН

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Наталка Діденко прогнозує останній теплий тиждень з температурою до +17 градусів. З 2-3 листопада очікується різке похолодання з нічними морозами, а 4-5 листопада можливий сніг.

Синоптики попереджають: за тиждень в Україні різко похолодає до мінусової температури

Вже наступних вихідних погода в Україні різко зміниться і вже за тиждень розпочнуться морози, заявила у неділю синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.

Як вказала Діденко, 2-3 листопада очікується похолодання, вночі до невеликого морозу, вдень у суботу не вище +4+10 градусів, а в неділю, 3-го листопада, у денні години не вище +1+6 градусів..

"Тому залишкове жовтневе тепло використайте повною мірою", - наголосила синоптикиня.

За її словами, понеділок в Україні буде чудово теплим. 28-го жовтня очікується протягом дня +12+17 градусів.

По центральній частині, а ввечері по заходу будуть невеликі дощі, проте все ж поки що переважатиме в Україні погода без істотних опадів.

У Києві день у понеділок, схоже, буде найтеплішим з перспективи аж до квітня, як мінімум. Хіба що якийсь рекорд станеться взимку)) Бо завтра у столиці передбачається до +17 градусів!

- заявила Діденко.

Вона вказала, що наступними вихідними в Україні - різке похолодання, За її даними 4-5 листопада "може і снігом засипати".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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