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Синод УПЦ просит П.Порошенко пресечь попытки использования вопросов религии в сведении счетов с политическими оппонентами

Синод УПЦ просит П.Порошенко пресечь попытки использования вопросов религии в сведении счетов с политическими оппонентами

Киев • УНН

 • 8421 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Священный Синод Украинской православной церкви обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой приложить максимальные усилия для пресечения попыток использования на государственном уровне вопросов религии и конфессионального выбора в политических манипуляциях и сведении счетов между политическими оппонентами. Об этом сказано в официальном обращении Синода УПЦ за подписью митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, распространенном Синодальным информационно-просветительским отделом, передает УНН.

 

В качестве примера использования Церкви в политической борьбе в заявлении приводится расследование ГПУ об обстоятельствах последних лет земной жизни ныне покойного Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

"Несмотря на откровенное игнорирование современных преступлений против религиозной свободы, Генеральная прокуратура Украины занялась поисками возможных обстоятельств причинения вреда Украинской православной церкви представителями силовых структур прежней власти. Однако ни сам покойный Блаженнейший владыка, ни полномочные лица Украинской православной церкви никогда не заявляли о наличии оснований для проведения такого расследования", - говорится в документе.

Синод отмечает, что обнародованные материалы расследования по т. н. "церковному" делу указывают на отсутствие у следствия понимания внутренней жизни церкви. При этом комментарии, которые озвучили прессе как сам Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, так и отдельные представители власти свидетельствуют, что данное уголовное производство является очередным примером давления на политических оппонентов с использованием при этом церкви, указывает коллегиальный орган УПЦ.

В этой связи Синод отмечает, что политическая дискуссия о возможном снятии неприкосновенности с народного депутата Вадима Новинского, которого ГПУ обвиняет в якобы в соучастии в противоправных действиях прежней власти по отношению к церкви, не учитывает ни избирательности, ни субъективности доказательства приведенных ГПУ. При этом от резонанса этого дела наибольший вред будет нанесен светлой памяти Блаженнейшего митрополита Владимира, считают в УПЦ.

Синод также отмечает, что основной фигурант и потерпевший в рамках этого дела митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), "не доводя до ведома церковной власти то, что ему известны какие-то важные факты, решил через средства массовой информации распространять ничем не подтвержденные сплетни и клевету".

При этом, по мнению Синода, пытаясь избежать ответственности перед законом в отношении небезосновательных подозрений в соучастии в резонансном преступлении митрополит Александр Драбинко сознательно стал орудием политической борьбы, "пренебрегая моралью и дискредитируя служения почившего Предстоятеля".

"Сознательно дистанцируясь от сути политической дискуссии, мы заявляем об абсолютной недопустимости использования Украинской Православной Церкви в качестве инструмента для политической борьбы в нашей стране. Тем более неприемлемым является участие силовых структур в такой деятельности", - подытожили в УПЦ.

Как сообщалось, 4 ноября ГПУ внесла в парламент с представлением на снятие неприкосновенности с В. Новинского, подозревая его в причастности к "незаконному удержанию" митрополита Драбинко в 2013 г. Новинский в свою очередь заявил, что в расследовании ГПУ "прослеживается откровенная политическая мотивация, дело сфабриковано для того, чтобы устроить очередную информационную шумиху и оказать давление на оппозицию".

Украинские Национальные Новости

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