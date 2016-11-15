Синод УПЦ просить П.Порошенка припинити спроби використання питань релігії у зведенні рахунків з політичними опонентами

Як приклад використання Церкви в політичній боротьбі в заяві наводиться розслідування ГПУ обставин останніх років земного життя нині покійного Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира.

"Незважаючи на відверте ігнорування сучасних злочинів проти релігійної свободи, Генеральна прокуратура України зайнялася пошуками можливих обставин заподіяння шкоди Української православної церкви представниками силових структур колишньої влади. Однак ані сам покійний Блаженніший владика, ані повноважні особи Української православної церкви ніколи не заявляли про наявність підстав для проведення такого розслідування", - йдеться в документі.

Синод зазначає, що оприлюднені матеріали розслідування у т. зв. "церковній" справі вказують на відсутність у слідства розуміння внутрішнього життя церкви. При цьому коментарі, які озвучили пресі як сам генеральний прокурор України Юрій Луценко, так і окремі представники влади свідчать, що дане кримінальне провадження є черговим прикладом тиску на політичних опонентів з використанням при цьому церкви, вказує колегіальний орган УПЦ.

У зв'язку з цим Синод зазначає, що політична дискусія про можливе зняття недоторканності з народного депутата Вадима Новинського, якого ГПУ звинувачує в нібито співучасті у протиправних діях колишньої влади щодо церкви, не враховує ані вибірковості, ані суб'єктивності доказів, наведених ГПУ. При цьому від резонансу цієї справи найбільшої шкоди буде завдано світлій пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира, вважають в УПЦ.

Синод також зазначає, що основний фігурант і потерпілий в рамках цієї справи митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко), "не доводячи до відома церковної влади те, що йому відомі якісь важливі факти, вирішив через засоби масової інформації поширювати нічим не підтверджені плітки і наклепи".

При цьому, на думку Синоду, намагаючись уникнути відповідальності перед законом щодо небезпідставних підозр у співучасті в резонансному злочині митрополит Олександр Драбинко свідомо став знаряддям політичної боротьби, "нехтуючи мораллю і дискредитуючи служіння покійного Предстоятеля".

"Свідомо дистанціюючись від суті політичної дискусії, ми заявляємо про абсолютну неприпустимість використання Української Православної Церкви як інструменту для політичної боротьби у нашій країні. Тим більше неприйнятною є участь силових структур у такій діяльності", - підсумували в УПЦ.

Як повідомлялося, 4 листопада ГПУ внесла до парламенту з поданням щодо зняття недоторканності з В. Новинського, підозрюючи його в причетності до "незаконного утримання" митрополита Драбинка в 2013 році. Новинський своєю чергою заявив, що в розслідуванні ГПУ "простежується відверта політична мотивація, справу сфабриковано для того, щоб влаштувати черговий інформаційний галас і чинити тиск на опозицію".