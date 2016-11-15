Синод УПЦ просить П.Порошенка припинити спроби використання питань релігії у зведенні рахунків з політичними опонентами

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21111 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 41709 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 65747 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 136542 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 199785 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190714 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211434 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196882 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152245 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153002 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.4 м/с
92 %
750 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 35125 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75152 перегляди

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

2 квітня, 14:32 • 25639 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 53753 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 32543 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 478797 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316021 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378310 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490048 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734412 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123803 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183427 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126243 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161138 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184330 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Синод УПЦ просить П.Порошенка припинити спроби використання питань релігії у зведенні рахунків з політичними опонентами

Синод УПЦ просить П.Порошенка припинити спроби використання питань релігії у зведенні рахунків з політичними опонентами

Київ • УНН

 • 8421 перегляди

КИЪВ. 15 листопада. УНН. Священний Синод Української православної церкви звернувся до президента України Петра Порошенка з проханням докласти максимальних зусиль для припинення спроб використання на державному рівні питань релігії та конфесійного вибору в політичних маніпуляціях і зведенні рахунків між політичними опонентами. Про це сказано в офіційному зверненні Синоду УПЦ за підписом митрополита Київського і всієї України Онуфрія, поширеному Синодальним інформаційно-просвітницьким відділом, передає УНН.

Як приклад використання Церкви в політичній боротьбі в заяві наводиться розслідування ГПУ обставин останніх років земного життя нині покійного Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира.

"Незважаючи на відверте ігнорування сучасних злочинів проти релігійної свободи, Генеральна прокуратура України зайнялася пошуками можливих обставин заподіяння шкоди Української православної церкви представниками силових структур колишньої влади. Однак ані сам покійний Блаженніший владика, ані повноважні особи Української православної церкви ніколи не заявляли про наявність підстав для проведення такого розслідування", - йдеться в документі.

Синод зазначає, що оприлюднені матеріали розслідування у т. зв. "церковній" справі вказують на відсутність у слідства розуміння внутрішнього життя церкви. При цьому коментарі, які озвучили пресі як сам генеральний прокурор України Юрій Луценко, так і окремі представники влади свідчать, що дане кримінальне провадження є черговим прикладом тиску на політичних опонентів з використанням при цьому церкви, вказує колегіальний орган УПЦ.

У зв'язку з цим Синод зазначає, що політична дискусія про можливе зняття недоторканності з народного депутата Вадима Новинського, якого ГПУ звинувачує в нібито співучасті у протиправних діях колишньої влади щодо церкви, не враховує ані вибірковості, ані суб'єктивності доказів, наведених ГПУ. При цьому від резонансу цієї справи найбільшої шкоди буде завдано світлій пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира, вважають в УПЦ.

Синод також зазначає, що основний фігурант і потерпілий в рамках цієї справи митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко), "не доводячи до відома церковної влади те, що йому відомі якісь важливі факти, вирішив через засоби масової інформації поширювати нічим не підтверджені плітки і наклепи".

При цьому, на думку Синоду, намагаючись уникнути відповідальності перед законом щодо небезпідставних підозр у співучасті в резонансному злочині митрополит Олександр Драбинко свідомо став знаряддям політичної боротьби, "нехтуючи мораллю і дискредитуючи служіння покійного Предстоятеля".

"Свідомо дистанціюючись від суті політичної дискусії, ми заявляємо про абсолютну неприпустимість використання Української Православної Церкви як інструменту для політичної боротьби у нашій країні. Тим більше неприйнятною є участь силових структур у такій діяльності", - підсумували в УПЦ.

Як повідомлялося, 4 листопада ГПУ внесла до парламенту з поданням щодо зняття недоторканності з В. Новинського, підозрюючи його в причетності до "незаконного утримання" митрополита Драбинка в 2013 році. Новинський своєю чергою заявив, що в розслідуванні ГПУ "простежується відверта політична мотивація, справу сфабриковано для того, щоб влаштувати черговий інформаційний галас і чинити тиск на опозицію".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$84,858.00
Золото
$3,194.60
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,867.08