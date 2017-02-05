Сильные морозы вернутся в Украину уже в понедельник

В понедельник, 6 февраля, холоднее всего будет в Сумах - -8...- 10 днем ​​и -11...- 13 ночью. В Чернигове, Полтаве, Харькове, Луганске будет -6 ...- 8 днем ​​и -8...- 10 ночью. Теплее будет на Западе - в Ужгороде температура воздуха днем ​​поднимется до +6 градусов. На юге - +1... + 7 днем, +5...- 2 ночью.

В большинстве области ожидаются снегопады.

Во вторник, 7 февраля, температура воздуха опустится ночью в некоторых местах до -19, в среду - до -22.

Напомним, в течение 5-6 февраля в горах Закарпатской области сохраняется высокий (4-й) уровень лавинной опасности, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.