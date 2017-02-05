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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 52790 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Сильні морози повернуться в Україну вже у понеділок

Київ • УНН

 • 9856 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. У понеділок на більшості території України відбудеться похолодання. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Гідрометцентру.

Сильні морози повернуться в Україну вже у понеділок

У понеділок, 6 лютого, найхолодніше буде в Сумах — -8...-10 вдень та -11...-13 вночі. В Чернігові, Полтаві, Харкові, Луганську буде -6...-8 вдень та -8...-10 вночі. Найтепліше буде на Заході — в Ужгороді температура повітря вдень підніметься до +6 градусів. На Півдні — +1...+7 вдень, +5...-2 вночі.

У більшості області очікуються снігопади.

У вівторок, 7 лютого, температура повітря опуститься вночі в деяких містах до -19, в середу — до -22.

Нагадаємо, протягом 5-6 лютого в горах Закарпатської області зберігається високий (4-й) рiвень лавинної небезпеки, у горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значний (3-й) рiвень лавинної небезпеки.

Українські Національні Новини

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