Сильні морози повернуться в Україну вже у понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У понеділок на більшості території України відбудеться похолодання. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Гідрометцентру.
У понеділок, 6 лютого, найхолодніше буде в Сумах — -8...-10 вдень та -11...-13 вночі. В Чернігові, Полтаві, Харкові, Луганську буде -6...-8 вдень та -8...-10 вночі. Найтепліше буде на Заході — в Ужгороді температура повітря вдень підніметься до +6 градусів. На Півдні — +1...+7 вдень, +5...-2 вночі.
У більшості області очікуються снігопади.
У вівторок, 7 лютого, температура повітря опуститься вночі в деяких містах до -19, в середу — до -22.
Нагадаємо, протягом 5-6 лютого в горах Закарпатської області зберігається високий (4-й) рiвень лавинної небезпеки, у горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значний (3-й) рiвень лавинної небезпеки.