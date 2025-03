Детали

Отмечается, что геолокационные снимки от 24 августа показывают, что украинские силы продвинулись дальше к российским оборонительным рубежам к западу от Вербового.

Некоторые российские так называемые военные блогеры выразили обеспокоенность по поводу прорыва Украиной российских оборонительных линий на западе Запорожской области. Они заявили, что это критический момент на поле боя.

Ukrainian forces advanced closer to the Russian second line of defense in the #Robotyne area in western #Zaporizhia Oblast on August 24, further widening their breach of Russian defensive lines in the area. https://t.co/CKaE2VdRxU https://t.co/xIbAKC1qHX pic.twitter.com/mLgadC2UpP

— ISW (@TheStudyofWar) August 25, 2023