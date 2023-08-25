Українська армія підійшла до другої лінії оборони росіян — ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Українська армія 24 серпня підійшла ближче до другої лінії оборони росії. Йдеться про захід Запорізької області. Прорив російських оборонних рубежів у цьому районі ще більше розширився. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
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Зазначається, що геолокаційні знімки від 24 серпня показують, що українські сили просунулися далі до російських оборонних рубежів на захід від Вербового.
Деякі російські так звані військові блогери висловили занепокоєння з приводу прориву Україною російських оборонних ліній на заході Запорізької області. Вони заявили, що це критичний момент на полі бою.
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Ukrainian forces advanced closer to the Russian second line of defense in the #Robotyne area in western #Zaporizhia Oblast on August 24, further widening their breach of Russian defensive lines in the area. https://t.co/CKaE2VdRxU https://t.co/xIbAKC1qHX pic.twitter.com/mLgadC2UpP— ISW (@TheStudyofWar) August 25, 2023