Українська армія підійшла до другої лінії оборони росіян — ISW

Зазначається, що геолокаційні знімки від 24 серпня показують, що українські сили просунулися далі до російських оборонних рубежів на захід від Вербового.

Деякі російські так звані військові блогери висловили занепокоєння з приводу прориву Україною російських оборонних ліній на заході Запорізької області. Вони заявили, що це критичний момент на полі бою.

