Сибига отреагировал на инцидент в Польше с оскорблениями украинок в автобусе
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к польским правоохранителям из-за инцидента в Бельско-Бялой, где мужчина оскорблял украинских подростков. Полиция задержала подозреваемого, который оказался водителем местного перевозчика.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на инцидент в польском городе Бельско-Бяла, где мужчина публично оскорблял украинских девушек из-за их национальности. Украинская сторона уже обратилась к польским правоохранителям с просьбой надлежащим образом отреагировать на этот случай. Об этом Сибига сообщил в Facebook, передает УНН.
Детали
"Герой в польском автобусе словесно "воевал" с детьми и женщинами. Много ума и смелости для этого не нужно", – написал глава МИД.
По словам Сибиги, после того, как украинские дипломаты узнали об инциденте, они обратились к польским правоохранительным органам.
"Узнав об инциденте, украинская сторона обратилась к польским правоохранителям с запросом на надлежащую реакцию на неадекватное поведение мужчины и унижение достоинства украинцев по национальному признаку", – отметил министр.
Как сообщает Польское радио, инцидент произошел 11 июля в автобусе маршрута №8 в Бельско-Бялой. Мужчина оскорблял украинских подростков из-за их национальности. После появления видеозаписи конфликта в сети полиция установила и задержала подозреваемого.
По информации городского перевозчика MZK, задержанный является работником предприятия, который работает водителем, однако длительное время находится на больничном и в день инцидента не выполнял служебных обязанностей.
Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский заявил, что правоохранители реагируют на подобные случаи, хотя установление всех обстоятельств требует определенного времени.
Сейчас польская полиция проверяет, имеет ли инцидент признаки преступления, совершенного на почве национальной ненависти. MZK также сообщило о намерении подать отдельное заявление в правоохранительные органы и применить к своему работнику дисциплинарные меры.