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Скоростной поезд Киев - Харьков будет курсировать в феврале дважды в неделю

Скоростной поезд Киев - Харьков будет курсировать в феврале дважды в неделю

Киев • УНН

 • 9498 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В связи с повышенным спросом на перевозки пассажиров по маршруту Киев - Харьков - Киев в этом сочетании назначается дополнительный скоростной поезд Интерсити + № 728/727. Из Киева и Харькова поезд будет отправляться в пятницу и воскресенье. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныцы".

В связи с повышенным спросом на перевозки пассажиров по маршруту Киев - Харьков - Киев и этом сочетании назначается дополнительный скоростной поезд Интерсити + №728 / 727. Из Киева и Харькова поезд будет отправляться в пятницу и воскресенье, а именно: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 и 26 февраля 2017 года.

Скоростной поезд совершит рейсы по следующему графику:

• Киев-Пассажирский (10:15 - отправление)
• Дарница (10: 31-10: 33)
• Миргород (12: 27-12: 28)
• Полтава-Киевская (13: 17-13: 19)
• Харьков (14:54 - прибытие).

В обратном направлении скоростной поезд будет курсировать по следующему расписанию движения:

• Харьков (15:50 - отправление)
• Полтава-Киевская (17: 25-17: 27)
• Миргород (18: 24-18: 25)
• Дарница (20: 18-20: 20)
• Киев-Пассажирский (20:34 - прибытие).

Напомним, что в харьковском направлении также курсируют три пары скоростных поездов категории Интерсити + №722 / 721, № 724 / 723та №726 / 725 сообщением Киев - Харьков - Киев и скоростной поезд Интерсити №719 / 720 Харьков - Винница - Харьков.

 

Украинские Национальные Новости

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