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Швидкісний поїзд Київ — Харків курсуватиме у лютому двічі на тиждень

Київ • УНН

 • 9498 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У зв’язку з підвищеним попитом на перевезення пасажирів за маршрутом Київ — Харків — Київ у цьому сполученні призначається додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 728/727. Із Києва та Харкова поїзд відправлятиметься у п’ятницю та неділю. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.

У зв’язку з підвищеним попитом на перевезення пасажирів за маршрутом Київ — Харків — Київу цьому сполученні призначається додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ №728/727. Із Києва та Харкова поїзд відправлятиметься у п’ятницю та неділю, а саме: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 та 26 лютого 2017 року.

Швидкісний поїзд здійснить рейси за наступним графіком:

• Київ-Пасажирський (10:15 — відправлення)
• Дарниця (10:31-10:33)
• Миргород (12:27-12:28)
• Полтава—Київська (13:17-13:19)
• Харків (14:54 — прибуття).

У зворотному напрямку швидкісний поїзд курсуватиме за таким розкладом руху:

• Харків (15:50 — відправлення)
• Полтава—Київська (17:25-17:27)
• Миргород (18:24-18:25)
• Дарниця (20:18-20:20)
• Київ-Пасажирський (20:34 — прибуття).

Нагадаємо, що в харківському напрямку також курсують три пари швидкісних поїздів категорії Інтерсіті+ №722/721, № 724/723та №726/725 сполученням Київ — Харків — Київ та швидкісний поїзд Інтерсіті №719/720 Харків — Вінниця — Харків.

 

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