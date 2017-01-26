Швидкісний поїзд Київ — Харків курсуватиме у лютому двічі на тиждень

У зв’язку з підвищеним попитом на перевезення пасажирів за маршрутом Київ — Харків — Київу цьому сполученні призначається додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ №728/727. Із Києва та Харкова поїзд відправлятиметься у п’ятницю та неділю, а саме: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 та 26 лютого 2017 року.

Швидкісний поїзд здійснить рейси за наступним графіком:

• Київ-Пасажирський (10:15 — відправлення)

• Дарниця (10:31-10:33)

• Миргород (12:27-12:28)

• Полтава—Київська (13:17-13:19)

• Харків (14:54 — прибуття).

У зворотному напрямку швидкісний поїзд курсуватиме за таким розкладом руху:

• Харків (15:50 — відправлення)

• Полтава—Київська (17:25-17:27)

• Миргород (18:24-18:25)

• Дарниця (20:18-20:20)

• Київ-Пасажирський (20:34 — прибуття).

Нагадаємо, що в харківському напрямку також курсують три пари швидкісних поїздів категорії Інтерсіті+ №722/721, № 724/723та №726/725 сполученням Київ — Харків — Київ та швидкісний поїзд Інтерсіті №719/720 Харків — Вінниця — Харків.