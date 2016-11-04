Штрафы АМКУ не улучшат конкуренцию на рынке топлива - Л.Косянчук

"В последнюю очередь я хотел бы комментировать этот плевок власти в лицо добросовестных налогоплательщиков. Эти штрафы не имеют целью улучшить конкуренцию между АЗС. Просто люди не профессионально, не специалисты подменили понятие параллельного ценообразования с неким "заговором". Кажется, что это было сделано якобы для того, чтобы этот рынок перешел в нелегальный рынок и просто платил деньги им (АМКУ - ред.) в карман, или я просто не знаю, как это объяснить. Для того, чтобы делать анализ рынка нужно понимать как работает рынок, а уже потом выносить решение ", - подчеркнул он.

Л.Косянчук также отметил, что ни одного факта сговора АМКУ доказано так и не было, а в случае решения вопроса в судебном порядке доказать правомерность своего решения АМКУ будет крайне сложно.

"Ни одного факта сговора Антимонопольным комитетом доказано не было. И я вас уверяю, что даже в наших так называемых судах, будет сложно доказать то, чего не было. Такое впечатление, что сегодня в Украине больше нечем заняться ", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров на 204 млн 325 тыс 103 грн. за согласованные действия на рынке.

По словам И.Побера, решение АМКУ против операторов рынка горючего не приведет к удешевлению бензинов .

В ОККО и WOG заявили, что обжалуют решение АМКУ в суде.

В сеть АЗС "Параллель" по этому поводу отметили, что выборочные санкции со стороны АМКУ по "бензиновому делу" приведут к ухудшению бизнес-климата в стране.