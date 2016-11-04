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Штрафи АМКУ не поліпшать конкуренцію на ринку палива — Л.Косянчук

Штрафи АМКУ не поліпшать конкуренцію на ринку палива — Л.Косянчук

Київ • УНН

 • 13297 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Рішення АМКУ, яким провідних операторів ринку пального оштрафовано за начебто вчинення антиконкурентних дій, не мають нічого спільного до того, як оператори формують ціни. Це така собі каральна міра, яка не матиме ніякого позитивного ефекту. Про це у коментарі УНН розповів експерт, президент Асоціації “Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України” Леонід Косянчук.

“В останню чергу я хотів би коментувати цей плювок влади у обличчя добросовісних платників податків. Ці штрафи не мають на меті поліпшити конкуренцію між АЗС. Просто люди не професійні, не фахові і підмінили поняття паралельного ціноутворення з якоюсь „змовою“. Здається, що це було зроблено начебто для того, аби цей ринок перейшов у нелегальний ринок і просто платив гроші їм (АМКУ — ред.) у кишеню, чи я просто не знаю, як це пояснити. Для того, щоб робити аналіз ринку потрібно розуміти як працює ринок, а вже потім виносити рішення”, — наголосив він.

Л.Косянчук також відзначив, що жодного факту змови АМКУ доведено так і не було, а у разі вирішення питання у судовому порядку довести правомірність свого рішення АМКУ буде вкрай складно.

“Жодного факту змови Антимонопольним комітетом доведено не було. І я вас запевняю, що навіть у наших так званих судах, буде складно довести те, чого не було. Таке враження, що сьогодні в Україні більше немає чим зайнятися”, — відзначив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 204 млн 325 тис 103 грн. за узгоджені дії на ринку.

За словами І.Побера, рішення АМКУ проти операторів ринку пального не призведе до здешевлення бензинів.

В ОККО та WOG заявили, що оскаржуватимуть рішення АМКУ у суді.

У мережа АЗС “Паралель” з цього приводу зазначили, що вибіркові санкції з боку АМКУ у “бензиновій справі” призведуть до погіршення бізнес-клімату в країні.

Українські Національні Новини

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