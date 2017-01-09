Штормовое предупреждение объявили в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 9 января. УНН. Сегодня, 9 января, в Одессе и области, по прогнозам синоптиков, продолжит бушевать непогода, в связи с этим, людям рекомендуют оставаться дома. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС в Одесской области.
На территории Одесской области небольшой снег, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19, днем 8-13 мороза. На автодорогах области видимость хорошая, гололедица.
В соответствии с решением оперативного штаба комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесской ОГА, действует запрет движения автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения) Одесской области кроме автодорог М-05 "Киев-Одесса", М-28 "Одесса-Южный-/М-14/", м-27 "Одесса-Черноморск", М-05-01 "Объезд г. Одессы", автодорога Р-70 "Одесса-Б.-Днестровский-Монаши-М-15 на участке от г.Одесса до Б.-Днестровского" и автодорога М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск". На вышеупомянутых дорогах ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств.
Подразделения ГУ ГосЧС установили, что расчищены дороги в следующих направлениях: Сарата - Арциз - Тарутино, Холмское - Кырнычки - Измаил, Одесса - Овидиополь, Одесса - Свердлово - Коблево, Раздельная-Щорса, Кучурганы - Великомихайловка - Захаривка, Окны - М-05 "Киев-Одесса", Подольск - Анания - М-05 "Киев-Одесса", Подольск - Балта М-05 "Киев-Одесса", Подольск - Демянивка, Саврань - Дубиново. Остался проблемный участок на дороге Кучурганы - Одесса.
По сообщению ПАО "Одессаоблэнерго" остаются обесточенными 4 населенных пункта в Белгородском, Измаильском, Белгород-Днестровском районах. Для восстановления энергоснабжения задействованы 16 единиц техники и 46 работников. Ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий продолжается.