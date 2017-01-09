Штормове попередження оголосили на Одещині

На території Одеської області невеликий сніг, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19, вдень 8-13 морозу. На автошляхах області видимість добра, ожеледиця.

Відповідно до рішення оперативного штабу комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської ОДА, діє заборона руху автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування (державного та місцевого значення) Одеської області крім автодоріг М-05 “Київ-Одеса”, М-28 “Одесса-Южний-/М-14/”, М-27 “Одеса-Чорноморськ”, М-05-01 “Обхід м. Одеси”, автодорога Р-70 “Одеса-Б.-Дністровський-Монаші-М-15 на ділянці від м.Одеса до м.Б.-Дністровський” і автодорога М-14 “Одеса-Мелітополь-Новоазовськ”. Але на вищезазначених дорогах обмежено рух вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів.

Підрозділами ГУ ДСНС встановлено, що розчищені дороги у таких напрямках: Сарата-Арциз-Тарутино, Холмське-Кирнички-Ізмаїл, Одеса — Овідіополь, Одеса — Свредлово — Коблево, Роздільна-Щорса, Кучургани — Великомихайлівка -Захарівка, Окни — М-05 “Київ-Одеса”, Подільськ — Ананіїв-М-05 “Київ-Одеса”, Подільськ — Балта М-05 “Київ-Одеса”, Подільськ — Демянівка, Саврань — Дубиново. Лишилась проблемна дільниця на дорозі Кучургани — Одеса.

За повідомленням ПАТ “Одесаобленерго” залишаються знеструмленими 4 населених пункти в Болградському, Ізмаїльському, Білгород-Дністровському районах. Для відновлення енергопостачання задіяні 16 одиниць техніки та 46 працівників. Ліквідація наслідків несприятливих погодних умов триває.